“Wie van Union wil genieten, wacht beter niet tot Dante en Deniz vervangen zijn door Ralph of Claus”

“Als Lierse kampioen wordt, nemen we een Champions League-abonnement!” riep een oude schoolkameraad. We lachten hem vierkant in zijn gezicht uit, sloegen hem op de schouder en schudden hem de hand. “Natuurlijk, dat doen we”, zeiden we, terwijl we onze Stella uitdronken. Onze hele middelbareschooltijd had hij ons proberen warm te maken voor zijn geel-zwarte passie. Nu we waren afgezwaaid en Lierse zijn neus aan het venster stak, gunde iedereen hem zijn onbereikbare droom.