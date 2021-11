Zweden, met Ibrahimovic, loopt een blauwtje tegen Georgië, Rusland en Noord-Macedonië halen fors uit

Zweden, waar Zlatan Ibrahimovic opnieuw in de basis stond, verloor verrassend in en tegen Georgië met 2-0. Rusland en Noord-Macedonië waren dan weer een maatje te groot voor respectievelijk Cyprus en Armenië.

Na acht maanden keerde de 40-jarige Ibrahimovic terug in de basiself, maar ook hij kon Zweden niet op sleeptouw nemen. Twee doelpunten van Kvaratskhelia zorgden voor duur puntenverlies voor Zweden. Spanje kan namelijk straks over de Scandinaviërs springen als het wint in Griekenland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van groep B naar groep A waar Azerbeidzjan Luxemburg ontving. Het waren uiteindelijk de Luxemburgers die aan het langste eind trokken met 1-3. In groepen H en J was het verschil nog duidelijker. Rusland rolde het Cyprus van Standard-verdediger Kostas Laifis op met 6-0, terwijl Noord-Macedonië met een forfaitscore ging winnen in Armenië. Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en Zulte Waregem) opende daar de score.

Rusland diept zo z’n voorsprong op Kroatië verder uit tot vijf punten. Noord-Macedonië staat momenteel tweede achter Duitsland.