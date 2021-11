Syriëstrijder Yassine Lachiri opgepakt in Bulgarije, België vraagt overlevering

Yassine Lachiri in 2014 met Dimitri Bontinck, die toen op zoek was naar zijn zoon Jejoen. Bontick wist niet wie Lachiri was. — © rr

De beruchte Syriëstrijder Yassine Lachiri, die in België bij verstek veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor terrorisme, is in Bulgarije opgepakt toen hij het land binnenkwam via de grens met Turkije. Dat melden Bulgaarse media.