Ondanks ingetogen toon toch omzetrecord Singles Day voor Alibaba

Singles Day is een Chinese ‘feestdag’ waarop mensen zichzelf een cadeautje geven, in tegenstelling tot dagen als Valentijnsdag. Als datum werd 11 november (11-11) gekozen vanwege de vele enen in die datum. Alibaba maakte van de dag een koopjesfeest met veel publiciteit en aanbiedingen.

Waar het bedrijf de afgelopen jaren tijdens Singles Day extravagante shows gaf waarbij internationale sterren optraden, koos Alibaba dit jaar voor een wat meer ingetogen toon. Nog altijd waren er optredens, maar het webwinkelbedrijf koos er ook voor om duurzaamheid te benadrukken en brede welvaart. Dat laatste is een stokpaardje van de Chinese president Xi Jinping.

Ook meldde Alibaba pas aan het einde van Singles Day hoeveel verkopen er in de dagen voorafgaand aan het koopjesfestival waren. Eerder werd dat aan het begin van het gala op 11 november al gemeld.

Alibaba staat dit jaar behoorlijk onder druk van de Chinese autoriteiten. De beursgang van fintechdochter AMT werd door de toezichthouder op het laatste moment afgeblazen en van oprichter Jack Ma werd na kritiek op de regels maandenlang nauwelijks iets vernomen. Inmiddels is de miljardair weer wat meer in het openbaar te zien.

Ook verder probeert China de macht van grote techconcerns wat in te perken. Die worden bijvoorbeeld gedwongen hun platformen meer open te stellen. Ook letten Chinese toezichthouders meer op hoe de bedrijven omspringen met de privacy van gebruikers.