Gentse studentenkring organiseert les zelfverdediging: “Ik hoop hier iets te leren dat ik hopelijk nooit nodig zal hebben”

De voorbije weken doken verschillende verhalen op van seksueel misbruik in het Gentse uitgaansleven. Woensdagnacht nog werd een jongeman opgepakt na een mogelijke aanranding. Net diezelfde avond organiseerde studentenkring Politeia een initiatie zelfverdediging. “Het is eigenlijk fout dat je als mogelijk slachtoffer technieken moet aanleren, in de hoop iets te kunnen doen bij problemen”, zegt deelneemster Carlyne van Drie (17). “Maar het is helaas de realiteit.”