“Kom niet meer naar Lichtfestival”: Gent overrompeld door tienduizenden bezoekers

Donderdagavond kwam er een massa bezoekers naar het Lichtfestival. Tegen 18 uur stonden alle parkings in het centrum vol, en was het al over de koppen lopen. Rond 20 uur moest de politie de toegangsweg B401 vanaf de autosnelweg richting de stad afsluiten, omdat het verkeer overal verzadigd was.

De drukte begon in de loop van de avond voor onveilige situaties te zorgen. “Het is momenteel heel druk op het parcours van het Lichtfestival en in de zijstraten”, zegt schepen van Feesten en Evenementen Annelies Storms (Vooruit). “Alle parkings van het centrum zijn volzet. Om veiligheidsredenen roepen we op om niet meer naar Gent te komen.”

© fvv

© fvv

© fvv

© fvv

Woensdag trok de opening van het Lichtfestival zowat 140.000 bezoekers, maar donderdag is dat aantal rond 20.30 uur al overschreden. Op het Lichtfestival geldt een mondmaskerplicht en wordt aandacht gevraagd voor de afstandsregels.

“Om overcrowding te voorkomen vragen we een van de komende dagen naar Gent te komen”, zegt Storms nog. “Vrijdag en zaterdag zijn traditioneel al drukkere dagen, dus is zondag misschien de beste dag.”

Wie op dit moment het lichtfestival aan het bezoeken is, hoeft dat bezoek niet af te breken. Op het parcours heeft de politie voorlopig alles onder controle. (fl)