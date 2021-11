In oktober werden er bij de VDAB 36.255 nieuwe vacatures aangemeld, 43 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Tegelijk blijft ook het aantal openstaande vacatures ongezien hoog. Zeker in de horeca is personeel vrijwel onvindbaar. “Tijdens de lockdowns zijn veel mensen vertrokken naar andere sectoren. Die zijn we kwijt.”