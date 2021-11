West-Vlaanderen kent grootste stijging van coronabesmettingen: “Op sommige plaatsen is het al de derde keer dat er een lokale uitbraak is”

In Ardooie - in 2020 ook al de plek met de hoogste oversterfte - is er nog maar eens mondmaskerplicht door een nieuwe uitbraak — © Stefaan Beel

Wat is er aan de hand in West-Vlaanderen? De provincie kent met 30,8 procent extra besmettingen de sterkste stijging van België. Bovendien zijn het telkens dezelfde gemeenten die slecht scoren. Zoals Ardooie, nu de nummer drie in de lijst met meeste besmettingen van België en in 2020 ook de gemeente met de hoogste oversterfte. De voornaamste reden: brute pech.