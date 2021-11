Experts en industrie maken zich zorgen na nieuwe weigering Zuhal Demir: “Zelfs zonder kernuitstap hebben we die gascentrales nodig”

Met de beslissing van Vlaams minister Zuhal Demir om de Vilvoordse gascentrale niet te vergunnen dreigt het Belgische energiebeleid weer helemaal vast te lopen. Bijna twintig jaar nadat de kernuitstap is goedgekeurd, verliest de politiek zich in steekspelletjes. Terwijl alle experts het erover eens zijn dat de tijd dringt om de energiebevoorrading te garanderen. “Zeggen het gaat niet, dat kunnen we ons gewoon niet permitteren.”