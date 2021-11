Komende klimaattop in Egypte, daarna in Verenigde Arabische Emiraten

De komende twee klimaattoppen van de Verenigde Naties worden gehouden in respectievelijk Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat hebben de landen donderdag op een van de laatste dagen van de huidige top in Glasgow bevestigd.

De 27ste editie van de ‘Conference of the Parties’ (COP) vindt volgend jaar plaats in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh. De Egyptische minister van Klimaat Yasmine Fouad zei tijdens de plenaire vergadering in Glasgow dat de volgende editie in haar land “echt een Afrikaanse COP” zal worden, waar onder meer de financiering van het tegengaan van klimaatverandering opnieuw een belangrijk thema zal zijn.

COP28 vindt in 2023 plaats in de Verenigde Arabische Emiraten, zo heeft de sjeik van Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum laten weten op Twitter. “We zullen al onze capaciteit inzetten om de conferentie tot een succes te maken”, aldus de sjeik in het bericht.