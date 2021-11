Carrefour start binnenkort met reizen: “Een doos cornflakes, een pak wc-papier en een reis voor 2 naar Egypte”

Binnenkort leg je niet alleen eten en drinken in je winkelkar, maar ook een reis. Carrefour verkoopt binnenkort reizen nadat ze eerder ook al startten met eigen gsm-abonnementen, een fotoservice of leningen en betaalkaarten. “De volgende jaren zullen ook andere supermarkten hun aanbod nog verder verbreden”, zegt Jorg Snoeck van RetailDetail. “Omdat het nu eenmaal een van dé plekken is waar nog frequent veel volk komt.”