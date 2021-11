Geef je spaarvarken een groen zetje: duurzaam bankiezen, hoe begin je daaraan?

“What’s the colour of money - what’s the colour of money - Don’t tell me that you think it’s green -

me I know it’s red”, zong Hollywood Beyond halfweg de jaren 80. Intussen is er al flink wat veranderd. De laatste jaren zat duurzaam sparen en beleggen al in de lift. En nu drukken de coronapandemie en de COP26 klimaattop in Glasgow ons nogmaals met de neus op de feiten: het menselijk gedrag heeft een impact op onze planeet. En dus willen almaar meer consumenten zeker zijn dat hun spaarcenten niet bij foute bedrijven of sectoren terechtkomen, maar de planeet vooruithelpen.