Vandenbroucke voorstander van vaccinatie zes- tot elfjarigen bij Europese toelating

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is uitgesproken voorstander van de vaccinatie van kinderen, van zodra het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) daarvoor toestemming geeft. “Ik hoop dat we kinderen van zes tot elf jaar kunnen vaccineren vanaf januari. We wachten op groen licht van Europa. Als het mogelijk is, vind ik dat we het moeten doen”, zei Vandenbroucke in het actualiteitenprogramma ‘Jeudi en prime’ op de Franstalige omroep RTBF.