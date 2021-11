Na moeizaam overleg nog geen akkoord binnen Nederlandse regering over strengere coronaregels

Het overleg ging volgens bronnen moeizaam. Een betrokkene zei dat er “grote verdeeldheid” was, onder meer wegens zorgen over het draagvlak voor strengere coronaregels. Het overleg, dat donderdagnamiddag zou eindigen, werd donderdagavond voortgezet omdat er nog geen overeenstemming was.

Er zou een pakket maatregelen komen voor de korte termijn en een pakket voor de langere termijn. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren vergt een wetswijziging en dat kost tijd.

Om de tussenliggende periode te overbruggen zou het kabinet willen teruggrijpen naar maatregelen die het eerder nam. Mogelijk gaat het dan om het gedeeltelijk of volledig sluiten van bepaalde sectoren. Het Outbreak Management Team zou geadviseerd hebben om onder meer bioscopen en theaters te sluiten en de maximale groepsgrootte aan te passen. Ingewijden zeggen dat het kabinet dit niet gaat besluiten.

RTL Nieuws weet dat er een korte gedeeltelijke lockdown komt, die volgens bronnen van de NOS drie weken zal duren. Tijdens die lockdown zouden horeca en winkels om 19 uur moeten sluiten. Ook De Telegraaf schrijft dat cafés en restaurants eerder dicht zullen moeten. Verdere details moet het kabinet nog uitwerken.

LEES OOK. Betere cijfers dan bij ons, en toch denkt Nederland weer aan lockdown: “Daar zijn twee belangrijke redenen voor” (+)

Ongevaccineerden thuishouden

Voor de langere termijn wordt de 2G-maatregel voorbereid. Ook Nederland zou dus, zoals Oostenrijk en Duitsland, overschakelen van de 3G-koers, waarin rekening gehouden wordt met drie groepen (gevaccineerd, genezen en getest) die bijvoorbeeld toegelaten worden in de horeca of op evenementen. Bij 2G zijn er nog twee groepen: gevaccineerd en genezen. Binnen 3G probeert men besmettingen tegen te gaan, binnen 2G worden ongevaccineerden thuis gehouden en wordt alleen die groep beschermd.

LEES OOK. In Oostenrijk en Duitsland volstaat negatieve coronatest niet langer: “Mensen kunnen zich opzettelijk laten besmetten” (+)

Het kabinet heeft het OMT ook gevraagd of een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling weer nodig is. Een dergelijk verbod is donderdag tijdens het overleg in het Catshuis echter nog niet inhoudelijk besproken.

Dat er maatregelen komen, lijkt vrijwel zeker. Donderdag bereikte het aantal besmettingen een nieuw dagrecord. Het RIVM meldde meer dan 16.000 besmettingen. Vrijdagavond is er weer een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.