Trump moet documenten over bestorming Capitool voorlopig niet vrijgeven

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet de documenten over de volledige communicatie in aanloop naar de bestorming van het Capitool voorlopig niet vrijgeven. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank donderdag beslist. Twee dagen eerder had een rechter in Washington nog beslist dat die documenten ten laatste vrijdag overhandigd moesten worden aan een onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden.