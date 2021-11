Man (41) overleden nadat hij bewusteloos was aangetroffen onder geparkeerde auto: “Omstandigheden zeer onduidelijk”

Deurne

Een 41-jarige man is donderdagavond bewusteloos aangetroffen onder een geparkeerde wagen in de Confortalei in Deurne. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar het mocht niet baten. De man overleed ter plaatse. “Wat er precies gebeurd is, is één groot vraagteken”, klinkt het bij de Antwerpse politie.