Kevin De Bruyne over zware transferepisode, ongewenste gasten in zijn tuin en de Rode Duivels: “We zijn minder dan in 2018”

Mede door een blessure zagen we nog niet de allerbeste ‘KDB’ bij Manchester City. Dat beseft hij zelf ook. “Het gaat dit jaar een beetje moeilijker dan anders”, stelt De Bruyne. “Het valt nog wel mee, vind ik, maar het is fysiek en mentaal wat lastig geweest. Teruggekomen met veel pijn na de vakantie en dan bij de start van het seizoen met het gezicht tegen de muur gelopen. Ik heb serieus wat pijn gehad, maar het begint te beteren. Ik heb gewoon meer tijd nodig gehad dan verwacht.”

Na de teleurstellende Nations League Final Four deed De Bruyne de intussen beruchte uitspraak “We zijn maar België”. Daar wilde hij toch wel wat uitleg bij geven.

“Ik denk dat niemand zoveel ambitie heeft als ik. Maar we moeten eerlijk durven toegeven dat we op dit moment niet zo’n sterk elftal hebben als Frankrijk of Engeland. Dat mag je ook eerlijk toegeven. We zijn enkele spelers verloren. Dat wil niet zeggen dat we binnen twee of vier jaar geen ongelooflijke lichting hebben, maar op dit moment niet. Ik heb het gevoel dat iedereen vindt dat we altijd moeten winnen, terwijl sommige ploegen sterker zijn. Het is heel moeilijk om tegen toplanden beter te zijn. ‘We zijn maar België’, dat was één zin en dan wordt zoiets uitvergroot. We moeten eerlijk zijn tegenover onszelf. We zijn nu minder dan in 2018, dat was voor mij hét moment om te winnen. Het was toen ook raar, die stoet. Super hé, maar we hadden niet gewonnen. En we vierden dat dan. Maar op een groot toernooi kan je geen fouten maken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tegen Italië speelde De Bruyne samen met Charles De Ketelaere, misschien wel zijn gedoodverfde opvolger bij de nationale ploeg. “Dat klikte gewoon, maar ik heb zo weinig met hem kunnen trainen”, aldus de spelmaker. “Ik vind Charles wel een heel goeie speler. Ik heb nog te weinig van hem gezien om te zeggen… Tegen ons (in de Champions League, red.) was het de tweede match wel beter dan de eerste, maar ja… Wat ga je zeggen als je goed speelt en 4-1 verliest? Hij is gewoon heel goed bezig en hopelijk blijft hij groeien. In België zullen ze het misschien niet graag horen, maar hij zal naar het buitenland gaan om te tonen dat hij dat niveau aankan.”

Zware transferepisode

Uiteraard werd er ook teruggekeken op de clubcarrière van De Bruyne. Zoals op zijn periode bij Chelsea. “Ze wilde mij echt houden toen en een kans geven, want ik wilde eigenlijk naar Dortmund gaan. Daar had ik een goed gevoel bij en ik beslis altijd op gevoel. Ik heb toen wel wat gespeeld bij Chelsea, maar uit in de beker bij Swindon… Dat was echt dramatisch. Ik had een maand niet gespeeld en dan moet je tegen zo’n League 2-club. Daarna was het gedaan. Ik ben nooit naar José Mourinho gestapt. Ik trainde wel hard, ik toonde genoeg. Maar het is een voetbalmythe dat als je goed traint je kansen krijgt. Dat is niet waar. Ik heb het toen wel wat laten hangen omdat ik geen kans op spelen meer zag, maar dan heb ik wel weer geleerd om me soms anders te gedragen. En dat je uit zo’n situatie kan geraken. Maar toen zag ik dat niet. Ik wilde gewoon vertrekken. En ik heb ook geen haat ten aanzien van Mourinho, ik ben geen klein kind. Het klikte gewoon niet toen.”

Uiteindelijk zou De Bruyne als speler van het jaar in de Bundesliga bij Wolfsburg voor veel geld verkassen naar Manchester City. Al was er met Bayern München nog een kaper op de kust. “Er is toen met alle drie onderhandeld, maar City was wel mijn nummer één”, klinkt het. “Maar die onderhandelingen duurden zo lang. En Michele (Lacroix, red.) was toen zwanger, wat niemand wist op dat moment. Vooral voor haar was het een zeer stressvolle periode. We zijn toen zelfs naar het ziekenhuis moeten gaan omdat er mogelijk iets mis wat met de baby, dus das was niet top toen. Het was ook ons eerste kind dus je weet niet altijd wat er precies staat te gebeuren.”

© EPA-EFE

Beroemdheid

Nu is De Bruyne wereldberoemd en dé patron bij Manchester City. “Ik voelde pas na een paar jaar bij City dat ik wereldtop was. Het begon wel meteen goed en ik had meteen een paar goeie kliks. Met Kün (Sergio Agüero, red.) en David (Silva, red.). Dat zijn echt wel wereldtoppers. Als die u accepteren, dan volgt de rest. En als dan iedereen elke wedstrijd over je gaan praten, dan weet je dat je er zelf bent geraakt op dat niveau.”

De Bruyne kon op een bepaald moment ook NBA-superster LeBron James ontmoeten, maar paste daarvoor wegens een blessure. “Dan moest hij een uur in het vliegtuig zitten en hij had pijn aan de knie”, aldus boezemvriend Kenneth Staelens. “Dat zegt veel over zijn professionaliteit.”

En wereldberoemd zijn, dat vindt de Rode Duivel (die Jay-Z als het strafste contact in zijn gsm heeft) “soms” wel ambetant. “Als mensen mij lastigvallen (lacht). Nee, er is een verschil. Als ze mij vriendelijk vragen om iets te doen, geen probleem. Maar ik vind het heel raar als mensen gewoon binnenkomen in mijn huis wanneer ik in de zomer de poort opendoe terwijl ik aan het zwemmen was met mijn kindjes in de tuin. Op dat gebied ben ik wel privé.”