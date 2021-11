Jeugdwerker organiseerde gevechten tussen kwetsbare jongeren en filmde dat: Nederlandse veertiger aangehouden

Een 44-jarige Nederlandse jongerenwerker is opgepakt op verdenking van aanzetten tot geweld. Hij zou in Maastricht gevechten tussen kwetsbare jongeren georganiseerd hebben en die zelfs gefilmd hebben, meldt 1Limburg.

Sjef Z. (44) werkte als jeugdwerker bij de welzijnsorganisatie Trajekt en zou in die functie kwetsbare jongeren - waaronder zijn eigen cliënten - met elkaar op de vuist hebben laten gaan om dat telkens te filmen. Ze kregen allemaal een rol toegewezen, zo vernam 1Limburg van meerdere betrokkenen, en die speelden ze in de gevechten. De ene keer waren ze het slachtoffer en werden ze mishandeld, de volgende keer waren zij het die de klappen uitdeelden. En die slagen waren echt, zo blijkt uit het onderzoek. Het idee achter de gevechten was het maken van een film zoals het legendarische Fight club.

De man zit sinds zijn arrestatie op 6 oktober vast en de raadkamer besliste dat hij nog zeker drie maanden aangehouden blijft. Ook enkele jongeren worden verdacht van mishandeling in een apart onderzoek.