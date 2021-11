Geert Molenberghs pleit voor stop op grote evenementen: “In deze fase zijn die moeilijk te verantwoorden”

Biostatisticus Geert Molenberghs pleit voor een stop op grotere evenementen om de vierde golf van de coronavirusepidemie in te dijken. Op Radio 1 zei hij onder meer er voorstander van te zijn om de kerstmarkten niet te laten doorgaan. “Die zijn in de huidige fase moeilijk te verantwoorden.”

Dat we te veel gerekend hebben op de vaccinatie is waarschijnlijk een deel van het probleem, zegt Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). “We hebben de kracht van de deltavariant onderschat. Met de Wuhan-variant zou het probleem nu waarschijnlijk opgelost zijn. Maar voor de deltavariant is de vaccinatiegraad momenteel niet hoog genoeg.” Volgens Molenberghs heeft ons land de maatregelen waarschijnlijk te diep afgebouwd en te snel gelost.

In Nederland wil men het virus te lijf gaan met een korte, milde lockdown van drie weken. Daarin moeten winkels, restaurants, cafés en kroegen hun deuren om 19 uur sluiten, en mogen mogelijk maximaal vier mensen thuis op bezoek komen. Iedereen wordt opgeroepen weer thuis te gaan werken.

“De vraag is of een korte ingreep werkt”, zegt Molenberghs daarover. “Dat gaat natuurlijk effect hebben, maar wat nadien? Draaglijke stabiele maatregelen waar we een hele tijd mee voort kunnen, daar is ook wat voor te zeggen. Maar dat er ergens zal moeten ingegrepen worden, is wel duidelijk.”

Molenberghs wijst daarbij vooral naar massale gebeurtenissen waar veel mensen samenkomen, zoals festivals en kerstmarkten. “Daar moeten we goed over nadenken. Die zijn in de huidige fase nog moeilijk te verantwoorden. Het virus profiteert van samenscholingen, zoals kerstmarkten. Ik denk dat het een verstandige maatregel is om die nu niet te laten doorgaan.”