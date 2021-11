Röttgen opnieuw kandidaat voor voorzitterschap Duitse christendemocraten

De CDU haalde bij de parlementsverkiezingen in september het slechtste resultaat uit haar geschiedenis. Samen met zusterpartij CSU behaalde de Union over heel Duitsland slechts 24,1 procent van de stemmen. Kanselierskandidaat Laschet is pas sinds januari van dit jaar partijvoorzitter. De CDU dreigt op de oppositiebanken te belanden. Sociaaldemocraten, Groenen en liberalen onderhandelen momenteel over de vorming van een nieuwe regering.

Röttgen, die geldt als de buitenlandspecialist van de partij, moest begin dit jaar de duimen leggen voor Laschet.

De verkiezing van een opvolger voor Laschet staat gepland op 21 januari. Voordien komt er een bevraging van de leden van de Duitse christendemocraten. Hun keuze moet bevestigd worden op een partijcongres.