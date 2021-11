Waarom een overwinning van Spanje voor een klein feestje zorgde bij… Wales (met dank aan een ingewikkelde regel)

La Roja deden een uitstekende zaak met het oog op kwalificatie voor het WK in Qatar. Door de verrassende nederlaag van Zweden (2-0 tegen Georgië) staat Spanje opnieuw aan de leiding in Groep B. Op de laatste speeldag krijgen de Spanjaarden Zlatan Ibrahomovic en co over de vloer.

Maar wat heeft dat nu met Wales te maken? Wel, door de overwinning van Spanje zijn Gareth Bale en de zijnen zeker van een ticket voor de play-offs. De Welshman kunnen in theorie hun groep nog winnen, maar dan moeten ze hopen dat de Rode Duivels verliezen van Estland en zelf winnen van onze nationale ploeg komende dinsdag.

© ISOPIX

Nations League

Voor Wales was vooral de tweede plek van cruciaal belang. Die levert namelijk een ticket voor de play-offs op. Maar zelfs als Bale moet toezien hoe Tsjechië daarmee gaat lopen, zal Wales kans maken op een WK-ticket via de play-offs. Of barrages, zoals u wil. Het won namelijk zijn Nations League-groep en twee play-offplaasten zijn gereserveerd voor die hoogst gerangschikte landen die zich niet bij de top twee van een WK-kwalificatiegroep kunnen scharen.

België en Italië halen zeker de top twee, waardoor enkel Frankrijk en Spanje boven Wales staan als resultaat van de Nations League-groepsfase. Nu La Roja ook zeker is van minstens de tweede plaats in de groep, is Wales zeker van een ticket voor de WK-barrages. En de kans op een eerste WK sinds 1958, toen ze ook via die weg hun ticket boekten.