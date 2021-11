Hevige brand legt woning in de as: moeder en kind preventief naar het ziekenhuis

Een huis op de Schrijberg in het Oost-Vlaamse Sinaai is vrijdagochtend onbewoonbaar geworden na een uitslaande brand. Het vuur was ontstaan in het appartement op de bovenste verdieping.

De brand was ontdekt door de bewoonster die samen met één van haar kinderen thuiskwam. De bewoner van het onderste appartement was op dat moment niet thuis. De vlammen verspreidden zich razendsnel. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de brand al uitslaand. De bovenverdieping brandde volledig uit. Het appartement op de benedenverdieping liep zware waterschade op. De moeder en haar kind werden preventief naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Ze waren in shock.(Bert Foubert)