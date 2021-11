Gaat het Nederlandse voetbal (en interlands Oranje) opnieuw achter gesloten deuren door? “Dit lijkt op beleidsarmoede”

“Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de mogelijk nieuwe coronamaatregelen”, reageren de bond en Nederlandse profcompetities. “Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt. Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond, en toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen.”

“In de stadions zit men op een stoel in de buitenlucht, terwijl bezoekers van sectoren die nu niet of minder worden geraakt door de maatregelen binnen zitten of juist constant door elkaar lopen. We hebben tienduizenden euro’s per locatie geïnvesteerd om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers. Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD. We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de pilots met het coronatestbewijs. Hierdoor hebben we (wetenschappelijke) kennis en ervaring opgedaan die we met andere sectoren konden delen. De controle van het coronatoegangsbewijs verrichten wij al heel lang met zelfs een 100 procent score en dat verloopt in het betaald voetbal probleemloos.”

© ISOPIX

Kraker met Noorwegen

Een grote bron van zorg is de beslissende WK-kwalificatie-interland Nederland-Noorwegen van komende dinsdag in een uitverkochte Kuip. Het zou ook sportief een grote tegenvaller zijn als die zonder publiek gespeeld moet worden.

“Deze partij is volop van belang voor de kwalificatie voor het WK van volgend jaar en het thuisvoordeel met thuispubliek zou uiteraard een prettig zetje in de rug zijn. Dat geldt ook voor de clubs die in deze periode in eigen huis uitkomen in de Europese competities. Daarnaast staan er in deze periode wedstrijden gepland in de Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Voor degenen die een ticket hebben gekocht voor deze duels betekent dit een grote teleurstelling. Hoogstwaarschijnlijk gaan zij de wedstrijden nu gezamenlijk binnen op tv volgen, dus op een manier die wel veel besmettingen kan opleveren.”

De KNVB en profcompetities vinden dat het betaald voetbal gestraft wordt voor falend overheidsbeleid. “Wij volgen de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, maar de zojuist bekendgemaakte maatregelen die het betaald voetbal treffen hebben geen positief effect want er zijn al geen besmettingshaarden in de stadions. Dit is vooraf bekend, dus waarom toch publiek verbieden? Het spelen voor publiek vormt de basis van het betaald voetbal en de voetliefhebbers konden al anderhalf jaar niet of nauwelijks wedstrijden bijwonen. Zij zijn opnieuw de dupe van een falend overheidsbeleid. Het voetbal is niet het probleem maar lijkt nu toch weer te worden gestraft.”