Grote verontwaardiging bij Nederlandse horeca om nieuwe lockdown: “Horeca moet weer bloeden voor falend beleid”

De horeca “moet wederom bloeden” voor falend regeringsbeleid. Dat vindt de Nederlandse vakbond FNV Horeca van de coronamaatregelen die het demissionaire kabinet vrijdag naar verwachting gaat aankondigen. Volgens de vakbond kan de overheid niet meer overbrengen dat er sprake is van urgentie en dat de maatregelen noodzakelijk zijn. “Er is geen maatschappelijk draagvlak meer”, zegt FNV-bestuurder Edwin Vlek.

Volgens hem hebben horecamedewerkers de afgelopen maanden hun uiterste best gedaan om de coronaregels na te leven, zoals het controleren van de coronapas. “Desondanks krijgt de horeca nu stank voor dank”, aldus Vlek.

Vrijdag komt de ontslagnemende regering waarschijnlijk met de aankondiging van een korte lockdown van drie weken. Dat zou voor de horeca betekenen dat restaurants, cafés en kroegen om 19 uur hun deuren moeten sluiten. De maatregelen zouden zaterdag in moeten gaan maar officieel zijn de besluiten nog niet genomen.

Symboolpolitiek

Betrokkenen uit de sector spreken in koor van pure symboolpolitiek. “Er is grote verontwaardiging,” zegt voorzitter Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Den Haag. “Het is pure symboolpolitiek. De besmettingscijfers in de horeca liggen onder de 3 procent. Nu gaan mensen weer thuis bij elkaar zitten, waar de kans op besmetting natuurlijk veel groter is. Het slaat werkelijk nergens op.”

Hinloopen roept de politiek op iets te doen aan het personeelstekort in de zorg. “Vooral daar ligt het probleem van de opgelopen besmettingscijfers.”

Hele harde klap

Herman Hell, eigenaar van meerdere horecazaken in Rotterdam, spreekt van een “hele harde klap”. Ook hij omschrijft de voorgenomen maatregelen als symboolpolitiek. “Als het probleem niet in de horeca ligt, ligt de oplossing er ook niet. Om 19.00 uur dicht betekent voor ons 80 procent minder omzet. We hebben net ons personeelsbestand weer een beetje op peil. Ik ga niemand naar huis sturen.” Hell denkt niet dat de gedeeltelijke lockdown slechts twee of drie weken gaat duren.

KHN verwacht dat veel bedrijven zich niet aan een sluitingstijd van 19.00 uur zullen houden, zegt voorzitter Robèr Willemsen over de verwachte maatregelen. Die zijn volgens hem onaanvaardbaar en komen “als een complete verrassing”. Hinloopen en Hell beraden zich nog of ze zich aan de maatregelen gaan houden.