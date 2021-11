De moord die Duitsland schokt: Jonas (14) doodde Josefin (14) omdat ze hem op de zenuwen werkte

Enkele dagen na de verdwijning van een 14-jarig meisje in het Duitse Aschersleben heeft de politie haar lichaam aangetroffen in een garage. Ze werd vermoord, zo blijkt. Haar ex-lief, net als zij 14 jaar oud, is opgepakt en zou de feiten volgens Duitse media al bekend hebben. Zijn motief? Hij was haar beu. Het gruwelijke verhaal beroert de gemoederen in Duitsland.

De 14-jarige Josefine werd vorige donderdag als vermist opgegeven in het Duitse Aschersleben. Ze zou wat spullen gaan teruggeven aan haar ex-vriendje en belde nog een andere kennis om 15.30 uur. Daarna werd niets meer van haar vernomen en belden haar ongeruste ouders de hulpdiensten. Pas iets minder dan een weekend later werd haar lichaam gevonden in een gebouw met garageboxen, ver van de woonst van haar ex-lief waar ze zou langsgaan. Ze was vermoord, zo bleek uit de autopsie.

De hoofdverdachte in de zaak was dan ook meteen haar 14-jarige ex-lief Jonas. Hij werd vlak na de vondst van haar lichaam opgepakt, samen met een leeftijdsgenoot die tijdens de moord op de uitkijk gestaan zou hebben. Volgens Duitse media hield Jonas aanvankelijk nog zijn onschuld staande, maar na aandringen van de agenten vroeg hij hen zijn ouders even naar buiten te sturen. Dan bekende hij Josefine vermoord te hebben.

Beu

“Ik wilde haar bewusteloos slaan”, zei hij in die bekentenis. Daarna stak hij haar met een mes en vermoordde hij haar. Zijn motief? Hij was haar beu, zo verklaarde hij. Dat strookt met een WhatsApp-bericht dat hij na de moord gestuurd bleek te hebben: “Nu is ze niet langer vervelend.” Hij zou de moord zorgvuldig gepland hebben en een klasgenoot gezegd hebben dat hij het ging doen omdat ze hem op de zenuwen werkte.

De moord beroert de gemoederen in Duitsland. Honderden mensen kwamen donderdagavond rouwen om Josefine, staken kaarsjes aan en legden bloemen en knuffels neer. “Je werd veel te vroeg uit het leven gerukt. Voor altijd beste vrienden”, stond te lezen in een ingekaderde brief.