PODCAST. De Man die aan zijn honderdste assisenzaak begint: “Als ik tegenover Jef Vermassen sta, ben ik extra gemotiveerd”

Femme fatale Kristel Appelt, beschuldigd van moord op haar ex-vriend, staat straks voor de tweede keer terecht. Dat proces is een mijlpaal in de carrière van haar advocaat, Jan De Man, want het is al zijn honderdste assisenproces - enkel Jef Vermassen heeft er meer. De Man is een icoon van assisen, die al sinds de jaren ‘80 vooral beschuldigden verdedigt, heel vaak met succes. Pieter ging op bezoek bij De Man, en kroop in het hoofd van een topadvocaat: “Het kan perfect dat een cliënt aan mij de moord bekent, maar niet in het onderzoek. Dan mag ik niet liegen. Ik mag niet zeggen: ’Hij heeft het niet gedaan.’ Maar ik kan wel pleiten dat er onvoldoende bewijzen zijn.”