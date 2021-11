Zelfverklaarde probleemjongeren getuigen op het podium: “Elke zondag lag ik bleitend in mijn bed: ‘Fuck, morgen wéér school’”

Ze spijbelen, laten stagiairs huilen, luisteren naar Youtube tijdens de les of ontsnappen over een muurtje. “Wij zijn probleemjongeren”, klinkt het op het podium van de nieuwste NTGent-voorstelling Dissident. Vijf jongeren die haperen op het schoolsysteem, pakken de micro en ­leggen uit waarom ze élke ochtend tegen hun goesting op de brommer kruipen. “Schrijf je dat Ben Weyts welkom is? Hij mag al zijn vrienden meepakken, en we gaan ene drinken achteraf.”