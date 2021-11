61 getuigen in assisenproces rond moord op Julie Van Espen

In Antwerpen is vrijdag de getuigenlijst samengesteld voor het assisenproces van Steve Bakelmans, die wordt beschuldigd van de moord op studente Julie Van Espen. In totaal staan er 61 personen op de lijst. De verdediging van Bakelmans wil graag een proces achter gesloten deuren, maar die vraag moet bij de eigenlijke start van het proces op 13 december worden gesteld.

Tijdens een preliminaire zitting werd vrijdag de getuigenlijst samengesteld. Het gaat onder meer om politiemensen die betrokken waren bij het onderzoek, deskundigen en familieleden en kennissen van zowel het slachtoffer als de beschuldigde. De jury wordt pas op 8 december samengesteld en het eigenlijke proces start op maandag 13 december. Het zal volgens de planning een week duren.

De zaak draait rond de moord op Julie Van Espen op 4 mei 2019. De toen 23-jarige studente was thuis in Schilde vertrokken met de fiets om met vriendinnen af te spreken in Antwerpen, maar daar kwam ze nooit aan. Er volgden verschillende zoekacties, waarbij haar bebloede kledij en fietsmand teruggevonden werden in de omgeving van het Albertkanaal in Merksem.

Camerabeelden uit de buurt toonden hoe een man die kon worden geïdentificeerd als Steve Bakelmans met de fietsmand in de hand liep. Op 6 mei werd Bakelmans opgepakt en nog diezelfde dag werd ook het lichaam van Van Espen gevonden in het kanaal. Bakelmans bekende dat hij Julie gedood had, omdat ze zich hevig zou hebben verzet toen hij haar wilde verkrachten.

Bakelmans was op het moment van de feiten op vrije voeten in afwachting van een eerdere verkrachtingszaak die nog in beroep moest worden behandeld, en waarvoor hij uiteindelijk tot vijf jaar cel zou worden veroordeeld. De veertiger werd in het verleden al meermaals veroordeeld.