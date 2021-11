Expert wil kerstmarkt verbieden, maar daar willen ze in deze stad niet van weten: “De hypocrisie mag stoppen”

Staat de Grote Markt straks weer vol kerstkraampjes? Quinten Goekint van het evenementenbedrijf Look I Like hoopt van wel, net als het stadsbestuur. — © lds

Aalst

Aalstenaars mogen zich in december opwarmen voor een kerstmarkt mét schaatspiste. Dat biostatisticus Geert Molenberghs als corona-expert pleit voor een verbod op kerstmarkten en andere grote evenementen, maakt weinig indruk in de Ajuinenstad. “Die hypocrisie mag stoppen. Sommige politici en wetenschappers krijgen de corona-frisbee straks terug in hun gezicht”, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).