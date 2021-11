Zeer gewelddadige overval op waardetransport in Amsterdam gelinkt aan België: vriendin van topfiguur opgepakt, plan werd beraamd in ons land

De Belgische vrouw van 20 jaar die eerder deze week in Ganshoren werd opgepakt, is de vriendin van de voortvluchtige M.A., volgens de speurders een van de topfiguren achter de wildwestoverval op een waardetransport in Amsterdam op 19 mei dit jaar. De helft van de arrestanten in deze zaak komt ten andere uit België en ook het scenario van de overval werd in ons land beraamd.