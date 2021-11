Sergio Agüero ontkracht geruchten over einde carrière na hartproblemen

De Argentijnse spits Sergio Agüero heeft in een bericht op Twitter ontkracht dat hij vanwege hartproblemen nooit meer kan voetballen. De aanvaller van FC Barcelona zegt “altijd positief” te zijn.

“Naar aanleiding van de geruchten die rondgaan, kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg”, klinkt het. “Ik doe tests en behandelingen en zie dan over negentig dagen hoe het herstel is verlopen.”

Volgens een Catalaans radiostation zijn de hartproblemen van Agüero erger dan gedacht. Catalunya Ràdio meldde vrijdag dat de 33-jarige Argentijn van zijn artsen te horen heeft gekregen dat hij mogelijk zijn carrière moet beëindigen.

Agüero kreeg eind vorige maand in het duel met Alavés te maken met pijn op de borst en ademhalingsproblemen. Hij werd kort voor rust gewisseld en in een ziekenhuis opgenomen voor een hartonderzoek. Barcelona meldde daarna dat de Argentijn een behandeltraject in zou gaan. Aan de hand van het verloop van dat proces moet duidelijk worden wanneer Agüero weer kan voetballen.

De Argentijn kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City. Vanwege een kuitblessure kon hij pas afgelopen maand debuteren in de ploeg van de inmiddels ontslagen hoofdtrainer Ronald Koeman, die is opgevolgd door Xavi.