We doen teken en Charlotte komt enthousiast aan onze koffietafel zitten. Onze voorgaande gesprekspartner is vertrekkensklaar. “Of mag ik even naar jouw verhaal luisteren?”, vraagt ze. “Ja, natuurlijk”, zegt Charlotte, “het gaat over mijn broer.” En zo zitten we met z’n vieren rond de tafel als Charlotte van wal steekt.