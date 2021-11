Verdwenen jogster in Frankrijk bekent dat ze ontvoering verzonnen heeft

Maandag verdween in Frankrijk een 17-jarig meisje tijdens het joggen. Ruim 24 uur later werd ze levend en wel teruggevonden. In haar eerste verklaringen had ze gezegd dat ze ontvoerd en vastgehouden werd door twee mannen. Maar nu heeft ze tegen de speurders gezegd dat ze daarover gelogen heeft.

Het meisje verzekerde “niet ontvoerd te zijn en zou te voet naar Sablé-sur-Sarthe zijn gegaan.” Dat schrijft de zender BFM TV. Nochtans had ze eerder verklaard dat ze had kunnen ontsnappen aan haar ontvoerders. Ze verklaarde dat haar verwondingen een ongeluk waren en ze had zelf haar T-shirt kapotgeknipt met een schaar. Ze voegde daaraan toe dat het haar speet dat ze een grote mobilisatie op de been had gebracht.

Het meisje was maandag tijdens het joggen verdwenen. Haar vader had het sporthorloge, smartphone en oortjes van zijn dochter teruggevonden met daarop bloedsporen. Dinsdag dook ze opeens op in een kebabzaak, zo’n tien kilometer van de plek waar ze verdween. Woensdagochtend waren nog een honderdtal rijkswachters ter plaatse voor sporen- en buurtonderzoek.

Volgens de Franse zender BFM TV was er volgens bronnen dicht bij het onderzoek al sprake van de piste van een verzinsel.

De tiener zal vervolgd worden voor het melden van een denkbeeldige overtreding. Er zal ook een onderzoek gevoerd worden naar waarom het meisje zich zo gedroeg.

(sgg)