Ophokplicht vanaf maandag na vaststelling vogelgriep bij een wilde gans in Schilde

Vanaf maandag geldt in heel het land ophokplicht, nadat vogelgriep vastgesteld is bij een wilde gans in Schilde. Dat melden het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en minister van Landbouw David Clarinval (MR) vrijdag.

Vanaf maandag (15 november) gaat een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Concreet zijn er drie preventieve maatregelen om de verspreiding van het zeer besmettelijke virus tegen te gaan. Zo moet al het pluimvee, met uitzondering van loopvogels, van zowel pluimveehouders als hobbyhouders worden opgehokt of afgeschermd. Afschermen kan bijvoorbeeld met behulp van netten. Bovendien moeten alle pluimvee en vogels binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt. En ze mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

De maatregelen moeten vermijden dat pluimvee in contact komt met besmette wilde vogels. Dit helpt het pluimvee te beschermen, klinkt het in een mededeling. Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk meteen een dierenarts te contacteren.

Clarinval nam de beslissing na advies van het voedselveiligheidsagentschap. Bij de wilde gans in Schilde, nabij Antwerpen, werd immers de “hoogpathogene” H5N1-variant van de vogelgriep aangetroffen. “Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.” Ook vraagt het FAVV wandelaars om dode, of zieke, wilde (water)vogels te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Die dieren worden opgehaald en onderzocht.

De maatregelen gelden vanaf maandag, maar wie pluimvee heeft, mag zeker al dit weekend naar de doe-het-zelfzaak achter netten gaan, raadt de woordvoerster van het FAVV aan. De maatregelen worden genomen om een uitbraak bij professionele pluimveehouders tegen te gaan, zegt ze. “Ook de particulieren en hobbyisten moeten overgaan tot ophokplicht.” Hoe lang de maatregelen zullen duren, kan nog niet gezegd worden, maar “meestal zijn we wel vertrokken voor een tijdje”. Het virus circuleert immers ook in de buurlanden. Voor de mens is er geen gevaar. “Eieren en gevogelte kan zonder risico geconsumeerd worden”, aldus de woordvoerster.

“Door over te schakelen op een periode van verhoogd risico en door de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe te passen, willen wij voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee besmet en willen wij de schade voorkomen die de sector in het verleden al heeft geleden”, besluit Clarinval.