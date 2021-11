VS en EU ongerust over Russische troepenbewegingen aan grens met Oekraïne

“We zijn zeer verontrust over bepaalde ongewone troepenbewegingen die we zien aan de grens met Oekraïne”, zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan journalisten. Rusland zou “een ernstige fout begaan” indien het land “herhaalt wat het in 2014 deed”, zo verwees hij naar de annexatie van de Krim.

Ook de Europese Unie is bezorgd. “We volgen de situatie op de voet en de informatie die we tot op heden hebben ontvangen is zeer onrustwekkend”, reageerde de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag. Hij gaf aan dat de EU in contact staat met de VS en het Verenigd Koninkrijk. “We zijn klaar om indien nodig met onze partners maatregelen te overwegen”, aldus de zegsman.

Rusland had donderdag al gereageerd op de westerse bezorgdheid. “Rusland vormt voor niemand een bedreiging (...) Wij houden ons met onze eigen zaken bezig en nemen maatregelen om onze veiligheid te verzekeren indien nodig, bij provocerende acties van onze tegenstanders nabij onze grens”, zei woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin. Hij betichtte NAVO-troepen ervan “zeer actief te zijn en brutaal op te treden in de onmiddellijke nabijheid van onze grenzen, in de lucht, op het water en op land”.

In Oekraïne woedt al sinds 2014 een conflict tussen de regering in Kiev en pro-Russische separatisten in het oosten van het land.