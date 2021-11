Energiebevoorrading van België is niet langer zeker nu ook gascentrale in Vilvoorde geen vergunning krijgt: hoe zal worden vermeden dat het licht straks uitgaat?

Nu Engie/Electrabel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning krijgt om in Vilvoorde een nieuwe gascentrale neer te poten, stelt zich de vraag wat er nu moet gebeuren. Het project in Vilvoorde moest voor 800 megawatt aan stroom opleveren wanneer de kerncentrales in 2025 sluiten. Hoe zal het gat dat nu valt worden opgevuld? En hoe zal worden vermeden dat het licht uitgaat? Dit zijn de mogelijke pistes.