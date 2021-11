Brusselse politiecommissaris veroordeeld voor aandeel in grootschalige wapentrafiek: 15 maanden cel en boete van 16.000 euro

Een Brusselse politiecommissaris is vrijdag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 15 maanden cel voor zijn aandeel in een grootschalige wapentrafiek. Hij kreeg er een boete van 16.000 euro bovenop.

In september 2020 vonden op verzoek van het federaal parket 16 huiszoekingen in het Brusselse en Waals-Brabant plaats in een onderzoek naar een illegale wapenhandel van grote omvang. Speurders vielen niet alleen binnen op privé adressen, ook twee wapenhandelaars en een Brussels politiecommissariaat kregen bezoek van de onderzoekers. Een van de verdachten was immers commissaris van politie.

400 kilo munitie

De speurders namen toen een aanzienlijke partij wapens in beslag, liefst 374 stuks, gaande van handvuurwapens, over geweren tot en met automatische wapens. De buit werd aangevuld met liefst 400 kilo aan munitie. Liefst tien personen werden voor ondervraging meegenomen. Onder hen verscheidene wapenverzamelaars, maar ook twee wapenhandelaars en politiecommissaris Marc D.B. (foto). Volgens het onderzoek werden de wapens niet doorgespeeld aan mensen uit het criminele milieu, maar kwamen zij uitsluitend bij verzamelaars en handelaars terecht.

Vrijdag deed de Brusselse correctionele rechtbank uitspraak in dit dossier. En die was niet mals voor de politieofficier: hij werd veroordeeld tot 15 maanden cel en een boete van 16.000 euro. De zwaarste straffen liepen zelfs op tot 7 jaar effectieve gevangenisstraf.

Verwacht wordt dat verscheidene veroordeelden beroep zullen aantekenen tegen dit vonnis. (yb)