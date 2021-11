STVV-speler Robert Bauer krijgt zwaardere straf in beroep: vier speeldagen schorsing voor “bijzonder brutale overtreding”

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag vijf speeldagen schorsing (waarvan vier effectief) en 4.500 euro boete opgelegd aan STVV-middenvelder Robert Bauer. Dat is een zwaardere sanctie dan in eerste aanleg.

In het slot van de wedstrijd op bezoek bij KV Mechelen (0-1) beging Bauer een drieste tackle op Ferdy Druijf om een gevaarlijke aanval van de thuisploeg onschadelijk te maken. De Duitser gleed veel te laat richting zijn tegenstrever en plantte zijn studs op de enkel van de Mechelse aanvaller. Druijf moest geblesseerd zijn wedstrijd staken.

Scheidsrechter Boterberg gaf aanvankelijk geel voor die roekeloze tackle, maar op aanraden van de VAR en na het bekijken van de beelden trok hij alsnog de rode kaart. Het Disciplinair Comité schorste Bauer vier speeldagen, waarvan drie effectief. Zowel STVV als het Bondsparket tekenden beroep aan tegen dat vonnis in eerste aanleg.

De Kanaries onderstreepten vrijdag dat Bauer voor de bal ging, en het dus geen intentionele fout was. De Duitser was naar eigen zeggen verrast door een beweging van Druijf. Bovendien, stelde STVV, sakkerde Bauer niet na zijn uitsluiting, bood hij zijn slachtoffer excuses aan en beschikt de middenvelder over een blanco strafblad in 254 profmatchen.

Het pleidooi van de Kanaries mocht niet baten. Het Bondsparket hield vol dat de intentiteit van de tackle dermate hoog was dat de gevolgen voor Druijf desastreus konden zijn. Volgens Patrick Bowman, die de bondsprocureur vertegenwoordigde, moet een ervaren speler als Bauer dat weten alvorens hij met gestrekt been en studs vooruit op zijn tegenstrever afgaat.

De Disciplinaire Raad gaf Bowman gelijk. “Aangezien deze overtreding bijzonder brutaal is en op geen enkele wijze te verantwoorden, is de Raad van oordeel dat de hoogste sanctie dient te worden toegepast, namelijk een schorsing van 5 wedstrijden. Rekening houdend met het blanco casier en de sportieve houding van de speler kan 1 wedstrijd met uitstel worden opgelegd”, klinkt het in het vonnis.

STVV kan niet rekenen op Bauer tegen Antwerp (21/11), Seraing (27/11), Union (03/12) en Cercle Brugge (11/12).