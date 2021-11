Nederland kondigt korte lockdown aan: horeca dicht om 20 uur, nog slechts vier gasten thuis

Er moet in Nederland opnieuw streng ingegrepen worden, zegt Rutte. “De druk op de zorg is weer extreem hoog”, zei hij. Dat omdat het virus “overal zit.” “We hebben vanavond een heel vervelende boodschap met veel ingrijpende besluiten.”

Vanaf zaterdag om 18.00 uur gaan de nieuwe maatregelen in. Ze gelden tot 4 december en worden op 3 december geherevalueerd. En die houden in:

Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondmaskerplicht.

Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s moeten sluiten tussen 18 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens.

Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur. De horeca mag na 20.00 uur wel bezorgen.

In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.

Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1.250 personen per ruimte.

Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.

Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.

Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag van 13 jaar of ouder. Ook als mensen gevaccineerd zijn.

Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.

Deze maatregelen komen bovenop de regels die momenteel al gelden. Denk dan aan de plaatsen waar nu al een mondmaskerplicht geldt of een coronabewijs moet getoond worden.

Rutte wil ook een uitbreiding van de coronapas. Ze willen het wettelijk mogelijk maken om die in te voeren in de meeste detailhandel en voor dierentuinen en pretparken. Daarnaast wordt het ook mogelijk om het coronatoegangsbewijs in te voeren op de werkvloer.

Daarnaast wil Nederland het ook mogelijk maken voor ondernemers om te kiezen de 3G-regel (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats in te voeren of de 2G-regel (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats.

(sgg)