Sport weer zonder fans in Nederland: gevolgen voor Oranje en hockeyduels met België

Alle sport kan de komende drie weken doorgaan in Nederland, maar publiek is niet toegestaan. Dat geldt voor wedstrijden en trainingen van zowel de profs als de amateurs. Dat is een van de maatregelen van de Nederlandse overheid om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. Onder meer de Nederlandse nationale voetbalploeg en de Nederlandse hockeyers, die in de Pro League tegen België spelen, moeten het zonder fans stellen.

De aanscherping van het beleid heeft direct gevolgen voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen, komende dinsdag in De Kuip. Dat duel moet zonder publiek worden gespeeld. De KNVB had alle 44.000 kaarten verkocht. “Hoe pijnlijk ook: Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld”, zei demissionair premier Mark Rutte op de persconferentie.

De komende weken blijven de stadions in de Eredivisie ook weer leeg, net als vrijwel het gehele vorige seizoen. PSV speelt op 25 november in de Europa League thuis tegen Sturm Graz en moet dat ook in een leeg stadion doen. Dat geldt ook voor de Nederlandse voetbalsters in hun oefeninterland tegen Japan, op 29 november in Den Haag.

Dordrecht huisvest eind deze maand de wereldbeker shorttrack (25-28 november). Daar zouden dagelijks zo’n 3.000 mensen naar binnen mogen. De Nederlandse hockeyers spelen op 26 en 28 november in de Pro League in Rotterdam tegen België. De kaartverkoop was al begonnen, maar deze interlands moeten nu zonder publiek worden gespeeld. De marathonschaatsers werken zeker drie wedstrijden af in een lege ijshal.