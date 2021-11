Besmettingen op school quasi verdubbeld

Het aantal besmettingen bij leerlingen in het Vlaams onderwijs is tussen 25 oktober en 7 november, ondanks de herfstvakantie, bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). Een gelijkaardige trend valt waar te nemen bij de personeelsleden.

In de periode van 25 oktober tot 7 november waren er in totaal ruim 15.000 besmettingen van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Dat is iets meer dan 1 procent van het totale aantal leerlingen. In de vorige periode van twee weken ervoor, van 11 tot 24 oktober, waren er ruim 8.000 besmette leerlingen.

Bij de personeelsleden waren er bijna 3.000 besmettingen, tegen bijna 1.700 in de twee weken ervoor. Het gaat om bijna 2 procent van de personeelsleden.

Opvallend is dat er zowel in de week van 25 oktober als in de week van 1 november bijna 8.000 leerlingen positief testten. Na een forse stijging in de week voor de herfstvakantie, stabiliseerde het aantal besmettingen dus in de herfstvakantie.

Na de herfstvakantie zijn nieuwe regels ingegaan in het Vlaams onderwijs, met onder meer een nieuwe mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Ook moeten enkel symptomatische leerlingen nog getest worden.