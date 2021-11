Met Radja Nainggolan naar ‘zijn’ pleintje op Linkeroever: “Ik ben thuisgekomen. Misschien zelfs voor altijd”

Bij de Rode Duivels moet u hem dit weekend niet zoeken. De focus van Radja Nainggolan (33) ligt nu écht wel elders. Bij zijn club Antwerp FC, uiteraard. Maar ook bij zijn vier dochters, dicht bij hem in Antwerpen. In de stad waar hij na zeventien jaar terugkeerde. Om er misschien nooit meer weg te gaan. “Misschien wil ik over enkele jaren, na mijn carrière, wel actief in een project stappen zoals dat van de City Pirates. Om mee de Antwerpse jeugd van de straat te houden. Als ervaringsdeskundige.”