Zijn vrouw bakt de lekkerste cakes, hij wil de strijd aangaan met corruptie: wie is de Bulgaarse witte ridder, Kiril Petlov?

Al voor de derde keer dit jaar trekken de Bulgaren naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De hoop van een snel groeiende groep kiezers om de politieke impasse te doorbreken, is gevestigd op Kiril Petlov. Dat is opmerkelijk. Zijn politieke bagage is beperkt, zijn partij schreef zich te laat in en een jaar geleden was hij vooral bekend als de man achter de vrouw met de heerlijke desserten. Hij presenteert zich als de enige echte onbesproken lijsttrekker. Al is dat ook niet helemaal waar.