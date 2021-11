Partijen willen lucratief circuit van extra functies in parlement niet loslaten: bij-job levert zo’n 2.000 euro netto per maand extra op

Het is de ideale troostprijs voor parlementsleden die naast een ministerspost hebben gegrepen. Zij worden ondervoorzitter, secretaris of bureaulid van het parlement. Een kleurloze bij-job, maar het levert hen wel een extra maandloon van zo’n 2.000 euro netto op. Geen wonder dus dat de meeste partijen daaraan vasthouden. Enkel Groen pleit ondubbelzinnig voor afschaffing.