‘Femme fatale’ Kristel Appelt (28) verschijnt tweede keer voor volksjury voor het neersteken van Andy (33)

Strafpleiter Jan De Man stapt dinsdag voor de honderdste keer de assisenzaal binnen. Voor zijn cliënte Kristel Appelt (28) is het de tweede keer.

De femme fatale uit Aarschot moet zich voor de Leuvense volksjury verantwoorden, omdat zij en haar ex-lief Björn De Candt (31) op 2 december 2018 Andy Vandereyt (33) uit Glabbeek op straat zouden hebben neergestoken bij een ruzie.

Begin dit jaar stonden Appelt en De Candt ook al voor een assisenjury, voor dezelfde feiten. Maar op de allerlaatste dag moest het proces worden stilgelegd door een fout van voorzitter Veerle Aelbrecht. Het gebeurde nadat alle 55 getuigen gepasseerd waren en de pleidooien al achter de rug waren. De jury zou zich terugtrekken en zich beraden over de schuldvraag.

De twaalf juryleden kregen daarvoor een blad met de vragen die ze moesten beantwoorden, maar advocaat Jan De Man merkte op dat er een ‘spiekbriefje’ van Aelbrecht bij die papieren zat, met daarop een gekleurde uitleg over de juridische term ‘uitlokking’.

“Beïnvloeding van de jury”

De Man had gepleit dat de steekpartij was uitgelokt, en dat zijn cliënte bijgevolg een lichtere straf moest krijgen. Hij vond de stiekeme uitleg van de voorzitter over ‘uitlokking’ een poging tot beïnvloeding van de jury, omdat die de visie van het openbaar ministerie leek te volgen. Daarom legde hij een wrakingsverzoek neer.

Het héle proces, inclusief 55 getuigenissen, moet daarom volgende week worden overgedaan voor een nieuwe jury. Niet rechter Aelbrecht, maar rechter Peter Hartoch zal het proces leiden. Appelt en De Candt riskeren levenslang.

