Het ABC van KDB: Kevin De Bruyne liet deze week dieper in hoofd en hart kijken dan gewoonlijk

Als we straks wereldkampioen willen worden, moet Kevin De Bruyne (30) de nationale ploeg bij de hand nemen. Hij had recent een vormdipje, maar King Kev is de beste Belgische voetballer ooit, die via Genk, Chelsea, Bremen, Wolfsburg en Man City een topcarrière uitbouwde. Deze week gaf De Bruyne interviews bij de Duivels en in de podcast MIDMID. Normaal is KDB introvert, nu gunde hij ons een blik in zijn leven. Ziehier zijn ABC.