De coronacrisis als één groot ‘veerkracht-experiment’: “Het wordt nooit meer zoals vroeger, dus stop met slaafs achter de statistieken aan te hollen”

Specialiste Elke Geraerts over veerkracht, ook in deze vierde golf

Bij veel mensen is de rek eruit, nu we volop in de vierde golf zitten. Dat merkt ook Elke Geraerts, specialiste mentale weerbaarheid. Zij schreef een boek over dit grote veerkracht-experiment, zoals ze de hele coronacrisis noemt. “Stop met slaafs achter de statistieken aan te hollen”, geeft ze als advies. “Neem zelf je leven in handen, dit wordt het nieuwe normaal.”