Minister Vandenbroucke wil overal weer mondmaskers, vanaf 9 jaar: “We zijn de coronasituatie niet meester”

Er komen volgende vrijdag strengere maatregelen, om de snel stijgende coronacijfers af te remmen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dringt een strengere mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 9 jaar zich op, “overal binnen waar je onvoldoende afstand kan houden.” Hij eist ook meer controle op de coronapas, de ventilatieregels in de horeca en op thuiswerken. “We kunnen niet anders: we zijn de situatie vandaag niet meester.”

De Belgische coronacijfers zijn slecht. Het Europese gezondheidsinstituut ECDC plaatst ons land in het rijtje van Europese landen waar het de situatie als “zeer zorgwekkend” beschouwt. Zo is vorige week het aantal besmettingen op school nog maar eens verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Volgende week vrijdag beslist ons land daarom over strengere maatregelen. Dat is noodzakelijk volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “We zijn de situatie niet meer meester. We moeten iets doen, ook al hebben we van de mensen al heel veel inspanningen gevraagd en zitten velen op hun tandvlees.”

Inspectie

Vandenbroucke legt als verstrenging een mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 9 jaar op tafel, eveneens in het onderwijs, waar dan mogelijk ook al in het vierde leerjaar het mondmasker wordt ingevoerd. Het betekent tegelijk dat het mondmasker in het middelbaar onderwijs – vandaag niet langer verplicht – opnieuw wordt ingevoerd.

De vicepremier wil ook zo min mogelijk uitzonderingen op het dragen ervan. Hij wil de mondmaskers binnen én buiten verplichten wanneer afstand houden moeilijk is. Dat zei hij vrijdagavond zowel in de tv-studio’s van VTM als bij VRT. Vandenbroucke eist ook meer controle op het correct gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), waarbij hij naar politie en lokale burgemeesters kijkt. Daarnaast moet van hem maximaal worden thuisgewerkt: wie toch naar het werk gaat, moet daar altijd én overal het mondmasker dragen. Los van de beslissingen van het Overlegcomité vrijdag stuurt hij trouwens al vanaf nu maandag zijn eigen inspectiediensten op pad om de ventilatieregels in cafés en restaurants te controleren. “Desnoods volgen er boetes.”

Vandenbroucke beklemtoonde verschillende keren dat de regels die hij voorstelt voor de lange termijn zijn. “We gaan dit heel lang moeten volhouden.” Experts houden er al een tijd rekening mee dat heel de winter een erg moeilijke periode wordt.

Opbod

De sociale contacten van de mensen beperken, zoals Nederland vrijdag besliste, is voor Vandenbroucke veel minder een optie. “Verminder zeker uw dichte contacten. Maar ik ben geen voorstander van allerlei regeltjes daarrond.” Ook een lockdown voor enkel niet-gevaccineerden is voor hem een brug te ver.

Welke voorstellen van Vandenbroucke het vrijdag zullen halen, moet nog blijken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is alvast geen voorstander van een nog verdere uitbreiding van de mondmaskerplicht in het lager onderwijs: “Mochten de regels overal zo strikt worden nageleefd als in ons onderwijs, dan zouden we nu niet staan waar we staan”, aldus een ontstemde Weyts die naar eigen zeggen “niet mee wil gaan in een opbod van maatregelen ten koste van onze kinderen”.