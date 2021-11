Geen zotte probeersels in vermoedelijke elf: Rode Duivels willen zich vanavond plaatsen voor het WK, het vijfde tornooi op rij

Vanzelfsprekend vinden we het tegenwoordig, als de Rode Duivels zich kunnen kwalificeren voor een WK of EK. Vanavond is het weer zover. Winnen tegen Estland en de Duivels staan volgend jaar rond deze tijd op het WK in Qatar.

Wat een verschil met acht jaar geleden, toen de Rode Duivels zich via Kroatië een weg moesten banen naar het WK in Brazilië. Het land stond in rep en roer, de eerste kwalificatie na twaalf jaar zonder toernooi werd gevierd alsof de wereldtitel binnen was. Straks plaatsen de Duivels zich voor een vijfde keer op rij voor een groot toernooi: drie WK’s en twee EK’s. Een unicum in onze voetbalgeschiedenis. Zo gaat dat in het leven. Het wordt een gewoonte.

Als de Rode Duivels winnen van Estland, zijn ze honderd procent zeker van WK-deelname. Als ze gelijkspelen 99,99 procent, want bij gelijk aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend. Het verschil in doelsaldo met de enige overgebleven concurrent is immens: plus 17 voor de Belgen tegenover plus 1 voor Wales. Bij verlies – maar wie denkt daaraan ? – moeten de Duivels dinsdag nog zwaar aan de bak in Wales. Tenzij Gareth Bale en co. vanavond niet winnen van Wit-Rusland. Dat kan, want in september kwam Wales, zelfs met sterspeler Bale, thuis tegen Estland niet verder dan 0-0.

Geen zotte probeersels

“Toch is de kwalificatie het belangrijkste”, aldus bondscoach Roberto Martinez, die dan ook geen zotte probeersels zal doen zoals Wout Faes of Dante Vanzeir aan de aftrap brengen. Zelfs Dries Mertens, het feestvarken dat vanavond wordt gehuldigd voor zijn honderdste interland – hij zit intussen aan 102 –, zal wellicht geen presentje in de vorm van een basisplaats krijgen.

De tegenstand in de groep was met Tsjechië, Wales, Estland en Wit-Rusland niet spectaculair. Maar wetende dat grootmachten als Europees kampioen Italië, Portugal, Spanje en Kroatië flirten met een verwijzing naar de barrages, zitten de Duivels in een heel comfortabele positie. Geen risico’s, meent de bondscoach, die na de teleurstellende Nations League ook weer wat goodwill bij de fans wil herwinnen. Het Koning Boudewijnstadion is verre van uitverkocht.

Benteke in de spits

De bondscoach kiest als vervanger van Lukaku en Batshuayi dan ook logisch voor Benteke als diepe spits. Ook de aanwezigheid van De Bruyne en Real Madrid-invaller Eden Hazard moet volstaan om via de nummer 105 van de FIFA-ranking de wijd openstaande deur naar de controversiële oliestaat door te wandelen. Dat moet ook kunnen zonder vaste basisspelers als Lukaku, Vermaelen, Alderweireld en Tielemans. Ook Praet, geen vaste waarde, diende voor de laatste training forfait te geven.

Het mag en zal dan ook niet mislopen.

De verwachte basisopstelling van de Rode Duivels: