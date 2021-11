Europees kampioen Italië is na dure penaltymisser tegen Zwitserland nog niet zeker van WK-deelname

LEES OOK. Engeland na ruime zege zo goed als zeker van WK 2022, Jack Hendry plaatst zich met Schotland voor play-offs

De EK-winnaar die zich automatisch plaatst voor het WK: zo’n regel had Italië veel stress bespaard. Want na dat enorme succes in juni/juli raakten Roberto Mancini en de zijnen maar moeilijk opnieuw op toerental. Een nederlaag tegen Spanje, oké, kan gebeuren. Maar draws tegen zowel Zwitserland als Bulgarije? Dat zou niet mogen en dat bracht de ploeg in de problemen.

In het Stadio Olimpico in Rome moesten de supporters de Squadra gisteravond naar de noodzakelijke zege stuwen. Maar die Zwitsers, co-leider met evenveel punten, toonden zich weer een stug team. Sterspeler Shaqiri hoefde het spel niet in handen te nemen. Het was gewoon kwestie van goed verdedigen en eruit komen op de counter. Twaalf minuten was het al prijs. Okafor ging door, hield de Italiaanse defensie aan de praat en legde terug tot bij Widmer. De rechtsback twijfelde niet en joeg de bal hard voorbij Donnarumma, wiens slap handje het doelpunt niet kon voorkomen. Voor Widmer zijn tweede interlandgoal en een heel belangrijke.

Terwijl de bezoekende fans uit hun dak gingen, voelde je de nervositeit in het Italiaanse kamp stijgen. Van overleg op het veld was even geen sprake. Jorginho en Barrella, de sterkhouders op het middenveld, kregen maar weinig grip, al trapte die laatste een grote kans van dichtbij op Sommer. Gelukkig voor Italië beschikt het eveneens over een rechtsback met scorend vermogen. Op een stilstaande fase viel de verlossende 1-1 alsnog voor rust. Insigne, kwelduivel van de Duivels op het EK, schilderde de bal op het hoofd van Di Lorenzo. De VAR zorgde nog even voor spanning met een ‘controllo gol’, maar het bleek absoluut geen buitenspel.

Invaller duwt invaller

Na rust, met Berardi en Tonali als eerste invallers, probeerde de thuisploeg wel door te duwen, maar zonder veel succes. Goeie combinaties en kansen waren op één hand te tellen en Indien nodig stond Sommer pal. De 1-1 leek dan ook op het bord te blijven staan, maar de Zwitserse invaller Garcia gunde Italië nog een ultieme mogelijkheid op de winning goal. Drie minuten voor tijd gaf hij Berardi een totaal onnodig duwtje in de zestien meter en mocht Jorginho na ingrijpen van de VAR aanleggen vanaf de stip. Een koud kunstje voor zo’n specialist, zou je denken, maar niet vergeten dat hij het voorbije jaar vier penalty’s heeft gemist. En vier werden er nu zelfs vijf… Hij liet zijn speciaal aanloopje voor wat het was, maar trapte wel hoog over.

Het ongeloof in de tribune was groot en de gevolgen kunnen nog groter zijn. Alles in poule C wordt nu op maandagavond beslist. Italië heeft het voordeel van het doelsaldo – het eerste criterium. Het staat op +11, tegenover +9. Het moet echter wel náár Noord-Ierland, Belfast om precies te zijn, terwijl Zwitserland in eigen huis Bulgarije ontvangt. Je weet maar nooit, als het daar een doelpuntenkermis wordt… Bovendien bestaat de kans dat beide landen met hetzelfde doelsaldo en het hetzelfde aantal gemaakte goals eindigen. En dan geven de uitgoals in de onderlinge duels de doorslag. Advantage Suisse.

